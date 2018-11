Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ev sahipliğinde Lefke Kadınlar Konseyi tarafından düzenlenen öğle yemeği üniversitenin sosyal tesisi EUL Lounge’da gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen yemekte Lefke Kadınlar Konseyi Yönetim Kurulu ve Faal Üyelerinin isimleri okunarak, yeni yönetim yemeğe katılan konuklara tanıtıldı. Lefke Kadınlar Konseyi Yönetim Kurulu ve Fayal Üyeler; Başkan Nevin Fenman, As Başkan: Gültan Bayramoğlu, Sekreter Semran Üçdal, Veznedar Şerif Özege, Faal Üyeler: Zehra Kamçı, Nafia Dayıoğlu, Ferhan Atalar, Gülsen Tekin, Hatice Oral, Ayşen Özrecberoğlu.

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Nevin Fenman, “Sevgili konuklar tam 40 yıl bu derneğin kurucusu olan ve aramızdan ayrılan merhume Emine Sömek hanımefendiye Allah’tan rahmet dilerim ve ona şükranlarımızı sunuyorum” diyerek destek veren herkesin ve tüm üyelerin aynı amaç için çalışmalarını sürdürdüğünü ve daha çok yardım etmek üzere böylesi etkinlikler gerçekleştirmekte olduklarını söyledi.

“Bugün yoğun bir katılım ile gerçekleşen yemek organizasyonumuza bizleri kırmayarak her zaman desteklerini ve yardımlarını bizden esirgemeyen Lefke Avrupa Üniversitesi’nin çok değerli rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e ve saygıdeğer ekibine teşekkürü bir borç bilirim” diyen Fenman, ayrıca değerli yönetim kurulunun tüm üyelerine özveri ile çalışıp bugün gerçekleştirdikleri etkinliğe katkılarından ötürü ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

Yardım yemeğine katılan üyeler ve konuklar duygularını şöyle dile getirdiler:

Şerif Özege: Lefke kadınlar konseyi olarak ihtiyaçlı olanlara yardım amacıyla dostlarla biraraya geldik. Bizlere sunulan yemeği çok beğendik. Üniversitemize ev sahipliği için teşekkür ederiz.

Gültan Bayramoğlı: LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e üniversitenin sosyal tesisinde bizlere bu güzel günü geçirme imkanı sunduğu için saygı ve selamlarımı sunuyorum. Özveri ile bizlere bugün hizmet eden LAÜ öğrencilerine de teşekkür ederim.

Nafiya Dayıoğlu Demirel: Bugünkü yemeğimiz ve her zaman yaptığımız etkinlikler eğitim görmek isteyen ve imkanı bulunmayan öğrencilere vb. ihtiyaçlı kişilere yardım yapmak maksadı taşıyor. Yemekler herşey çok güzeldi. Özellikle üniversiteye bizlere bu fırsatı sunduğu için teşekkür etmek istiyorum.

Refika Ratip: Lefke Kadınlar Konseyi’ne güzel organizasyon için teşekkür ederim. Herşey çok güzel düşünülmüş herzaman titizlikle çalışıyorlar ve duyarlı etkinlikler düzenliyorlar. Benim içinde duygusal bir gündü. Rahmetli anneciğimin hatırası ve onun yol arkadaşlarıyla birlikte olmak beni çok mutlu etti. Ayrıca Lefke Avrupa Üniversitesi’ni de böylesi güzel bir tesisi yapılandırıp faaliyete geçirdiklerinden dolayı tebrik ederim.