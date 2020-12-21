LAÜ Hukuk öğrencisi Uluslararası kongrede LAÜ’yü temsil etti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Selcen Yetişkin’in 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecen 1. Uluslararası Hukuk Öğrencileri Sempozyumu’nda “Türk Hukukunda Kadının Beyanının Esas Olması” başlıklı sunumu gereçekleştirerek, LAÜ’yü temsil etti.

Yetişkin sempozyum ile ilgili bilgi vererek, “İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Almanya Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kassel Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk Alemi platformunun ortaklaşa gerçekleştirdiği 1.Uluslararası Hukuk Öğrencileri Kongresinde Üniversitemizi temsilen ben de sunum yaptım ve onur sertifikası almaya layık görüldüm. Tebliğim, Kongre kitabı olarak İstanbul Gedik Hukuk Fakültesi Özel Sayısında da basılacaktır” dedi.

Yetişkin hazırladığı sunum içeriği ile ilgili şöyle bilgiler aktardı:

Türk Hukukunda Kadının Beyanının Esas Olması

Toplumda kadın ve erkek arasında var olan cinsiyet eşitsizliğinden ortaya çıkan en büyük problemlerden biri şiddettir. Şiddetin türlerinden biri olan cinsel şiddet sonucu cinsel suçlar meydana gelmektedir. Cinsel suçların doğası gereği yeterli tanık ve delil bulundurmazlar. Bundan dolayı cinsel saldırı davalarında failin genellikle cezasız kalması gibi yargılama esnasında bazı sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu duruma çözüm olarak “Kadının Beyanının Esas Olması” düşünülmüştür.

Kadının beyanı esastır uygulaması; delillerin araştırılmasına rağmen bulunamadığı durumlarda, olayın özel koşulları dikkate alınarak, suçun var olduğu şeklinde mahkemede kanaat oluşmuş ise sanığa ceza verilebilmesi için ortaya çıkmıştır. Ne yazık ki bu uygulama, toplumumuzda çokça tartışmaya neden olan bir uygulamadır çünkü anlamı çarptırılıp, kişisel veya politik emeller için kullanılabilmektedir. Bu sebeple bu uygulamanın en doğru şekilde uygulanması oldukça önemlidir aksi takdirde hukukun temel ilkelerinden olan masumiyet karinesine aykırı olup daha büyük sorunlara sebebiyet verebilir.