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LAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine anlamlı etkinlik

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LAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine anlamlı etkinlik
LAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine anlamlı etkinlik

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tarafından Lefke İstiklal İlkokulu’nda “Origami Günü Çalışma Atölyesi” düzenlendi.

   Her yıl Dünya’da Origami günü adı altında çeşitli etkinlikler yapılmakta olduğunu belirten İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Ö. Kırıkkaleli, Japonca katlamak anlamına gelen “oru” ve kâğıt anlamına gelen “kami” kelimelerinin birleşiminden oluşan origaminin kısaca kâğıt katlama sanatı olarak bilinmekte olduğunu ifade etti.

Origami Günü’nde öğrencilerle etkin ve verimli bir aktivite düzenlendi

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   Origami sanatının, çocukların el, göz ve beyin koordinasyonunun gelişmesinde büyük önem taşıdığını ifade eden Kırıkkaleli sözlerine şöyle devam etti; Bir çok öğrencinin matematiğe karşı geliştirdiği kaygı da düşünüldüğünde, matematiğe yönelik tasarlanacak bu tarz etkinlikler, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesinde önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla daha önce kutlanmayan bir etkinliğe farkındalık yaratabilmek adına LAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile Lefke İstiklal İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine Dünya Origami günü olmasından ötürü atölye çalışması düzenlemiştir. Bu çalışma ile matematik müfredatında bahsedilen üst düzey düşünebilme becerilerinin geliştirilmesini sağlayan iki farklı origami modeli yapılarak origaminin yaratıcılık ve bireylerdeki psikomotor becerilerin destek verilmesi üzerindeki etkisine dikkat çekilmiştir. Etkinlikte farklı ilgi çeken figürler yaptırılarak öğrencilerle etkin ve verimli bir aktivite yapılmıştır.

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