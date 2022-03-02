LAÜ öğrencilerinden “Bizi Farket” projesi

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tarafından “Bizi Farket” konulu topluma hizmet projesi gerçekleştirildi. LAÜ öğrencilerinden Merve Göktepe ve Erhan Kalan tarafından gerçekleştirilen projede Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile iş birliği yapıldı.

Proje, otizmli öğrencilerin günlük hayatta onları fark edip onların hayatına mavi ışık tutabilmek ve farkındalıklarını arttırabilmek amacıyla gerçekleştirildi.

Proje, insanların otizm hakkında doğru kaynaklardan doğru ve anlaşılır bilgilere sahip olabilmesini sağlamak amacını taşıyor

Proje ile ilgili bilgi veren öğrenciler şunları aktardılar; Proje otizmli öğrencilerin hayatta farkındalıklarını arttırmak onlara karşı daha ılımlı yaklaşımlarda bulunmak ve onlarında bizim gibi bir birey olduklarını günlük yaşantımızda yer verebilmek için hazırlandı. İnsanların otizm hakkında doğru kaynaklardan doğru ve anlaşılır bilgilere sahip olabilmesini sağlamak amacıyla otizmli bireylerin “Bizi Farket” projesi altında onların fark edilmesi için etkinlikler planlandık. Projemizde, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ndeki öğrenciler için okulda etkinlikler düzenleyerek ve onlar için okulda yeni kullanım alanları yaratarak okula katkı sağlamayı hedefledik.