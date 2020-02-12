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LAÜ Öğrencilerinden Çevreye Duyarlı Ol Mesajı

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LAÜ Öğrencilerinden Çevreye Duyarlı Ol Mesajı
LAÜ Öğrencilerinden Çevreye Duyarlı Ol Mesajı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezine bağlı Sosyal Hizmet Kulübü 4. Sınıf öğrencileri tarafından topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında “Çevre  Miras Değil Gelecek Nesillere Devredilecek Emanettir” konulu bir çevre temizliği projesi  gerçekleştirildi.  

LAÜ öğrencileri, çevre kirliliğine karşı daha duyarlı bir toplum olabilmek adına güzel bir farkındalık çalışması yaptılar

Çevre temizliği projesinde LAÜ öğrencileri, üniversite yolundaki çöpleri toplayarak, çevre kirliliği konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirip, farkındalık yaratarak çevre temizliğinin önemine dikkat çektiler. Öğrencilerin örnek davranışları çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli olma mesajı verdi.

Temiz bir çevre daha sağlıklı bir psikoloji ve algıya sahip olmamıza yardımcı oluyor

Çevre etkinliği ile ilgili görüşlerini ifade eden öğrenciler, “okulumuzun çevresini temizlemek istedik. Hergün üzerine basıp geçtiğimiz plastik atıkların, sigara izmaritlerinin ve yaşadığımız çevreyi kirleten her türlü unsurun insan psikolojisine verdiği zarara inanıyoruz. Temiz bir çevre daha sağlıklı bir psikoloji ve algıya sahip olmamıza yardımcı oluyor. Çevre kirliliğine karşı daha duyarlı bir toplum olabilmek adına güzel bir farkındalık çalışması yürüttüğümüzü düşünüyoruz” dediler.

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