LAÜ’de kan bağışı düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı LAÜ Kızılay

Kulübü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği işbirliğiyle LAÜ Otobüs Terminali bölgesinde üç gün boyunca

gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine gönüllü öğrenci ve LAÜ çalışanları katılım gösterdi. Kan

Bağışı Otobüsünde gerçekleşen kampanyada, LAÜ öğrencileri Kızılay Kulübü’nün kuruluş

aşamasındaki ilk hedeflerinden ve Kızılay'ın en önemli amaçlarından olan kan bağışına

farkındalık yaratmayı amaçladılar.



LAÜ Kızılay Kulübü öğrencileri, yılda iki kez düzenledikleri kan bağışı kampanyasında

hedeflerinin kan bağışı ünite sayısını yükseltmek olduğunu belirterek, destek veren ve kan

bağışında bulunan herkese teşekkürlerini ilettiler.