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LAÜ’de kan bağışı düzenlendi

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LAÜ’de kan bağışı düzenlendi
LAÜ’de kan bağışı düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı LAÜ Kızılay
Kulübü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği işbirliğiyle LAÜ Otobüs Terminali bölgesinde üç gün boyunca
gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine gönüllü öğrenci ve LAÜ çalışanları katılım gösterdi. Kan
Bağışı Otobüsünde gerçekleşen kampanyada, LAÜ öğrencileri Kızılay Kulübü’nün kuruluş
aşamasındaki ilk hedeflerinden ve Kızılay'ın en önemli amaçlarından olan kan bağışına
farkındalık yaratmayı amaçladılar.

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LAÜ Kızılay Kulübü öğrencileri, yılda iki kez düzenledikleri kan bağışı kampanyasında
hedeflerinin kan bağışı ünite sayısını yükseltmek olduğunu belirterek, destek veren ve kan
bağışında bulunan herkese teşekkürlerini ilettiler.

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