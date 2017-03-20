LBT’den şölen tadında tiyatro

Tiyatro oyunları 30 Mart tarihine kadar sahnelenecek.İlk oyun bu akşam Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alacak.
Orkun Bozkurt ve Aysan Özcezarlı’nın yazdığı, Cem Aykut’un yönettiği “Kara Tahta”oyun saat 20:00’de başlayacak.
Tiyatro oyunları 30 Mart tarihine kadar sahnelenecek.İlk oyun bu akşam Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alacak.
Orkun Bozkurt ve Aysan Özcezarlı’nın yazdığı, Cem Aykut’un yönettiği “Kara Tahta”oyun saat 20:00’de başlayacak.
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