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LBT’den şölen tadında tiyatro

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LBT’den şölen tadında tiyatro
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında bugünden itibaren bir dizi oyun sahneliyor.

Tiyatro oyunları 30 Mart tarihine kadar sahnelenecek.İlk oyun bu akşam Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alacak.

Orkun Bozkurt ve Aysan Özcezarlı’nın yazdığı, Cem Aykut’un yönettiği “Kara Tahta”oyun saat 20:00’de başlayacak.

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