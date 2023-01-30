  • BIST 5.228,08
  • Altın 1167.696
  • Dolar 18.8101
  • Euro 20.4198
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!

» »
Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!
Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 10:00 saatleri arasında; Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgesine elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı Ankara temaslarını tamamladı27 Ocak 2023 Cuma 17:15
  • 15 yaşındaki çocuğun iç çamaşırlarını yırtıp fotoğrafını çekti27 Ocak 2023 Cuma 16:45
  • Camı kırıp 90 bin TL değerinde telefon çaldılar!27 Ocak 2023 Cuma 14:44
  • Mehmet Harmancı’dan Ankara’da yararlı temaslar26 Ocak 2023 Perşembe 13:41
  • Amcaoğlu: Ortak Komite Kuruluyor25 Ocak 2023 Çarşamba 13:24
  • Lefkoşa'da İş Kazası25 Ocak 2023 Çarşamba 12:26
  • Aracından 720 Kilogram Bakır Kablo Çıktı24 Ocak 2023 Salı 16:09
  • 31 Yaşında Aniden Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti24 Ocak 2023 Salı 15:52
  • Harmancı: Yeni dönemde diyalog ve iş birliği içerisinde hareket etmek olumlu sonuçlar yaratacaktır24 Ocak 2023 Salı 12:27
  • Spiral Makinesi Diski Kırılıp Fırladı Adamı Boynundan Yaraladı!22 Ocak 2023 Pazar 13:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti