Lefkoşa - Girne Boğaz yolunda trafik kazası: 3 ağır yaralı var!

Bugün saat 07.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Yaranlan kişiler, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
DETAYLAR GELECEK
Bugün saat 07.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Yaranlan kişiler, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
DETAYLAR GELECEK
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