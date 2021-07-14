Lefkoşa’da Dün Bir Evde Yangın Çıktı

Lefkoşa’da dün Ceylan Ergil’e ait evde yangın çıktı. Yangın sonucu çatıda hasar meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Surlariçi’nde dün saat 00.05 sıralarında, Ceylan Ergil’e ait evin çatısında izolasyon yapıldıktan sonra ahşap tavanın alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
Ev sahipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülen yangın sonucu, çatıda hasar oluştu.
Soruşturma devam ediyor.
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