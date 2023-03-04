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Lefkoşa'da kaza: Sürücü kafeteryada oturan kadına çarptı!

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Lefkoşa’da Sarayönü Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Lefkeli’nin Yeri isimli kafeteryada oturmakta olan 40 yaşındaki Sinem Saadetoğlu Argın’a çarptı.
Lefkoşa'da kaza: Sürücü kafeteryada oturan kadına çarptı!

Lefkoşa’da Sarayönü Sokak üzerinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Lefkeli’nin Yeri isimli kafeteryada oturmakta olan 40 yaşındaki Sinem Saadetoğlu Argın’a çarptı.

Kaza sonucunda, 24 yaşındaki sürücü Samet Akrep ile Argın yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü taburcu olurken, Argın’ın ise tedavisi sürüyor.

24 yaşındaki sürücü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Sarayönü sokak üzerinde, Samet Akrep yönetimindeki LE 639 plakalı araç ile seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Lefkeli'nin Yeri isimli kafeteryanın önüne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırma çarptıktan sonra ilerlemeye devam edip söz konusu kafeteryaya ait masaya ve konu masada oturmakta olan Sinem Saadetoğlu Argın’a çarpmıştır.”

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