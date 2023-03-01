Lefkoşa’da markette ithali yasak ve izinsiz ürün tespit edildi, işletmeci tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette dün saat 21.00 sıralarında polis tarafından yapılan kontrolde ithali yasak elektronik sigara ve izinsiz olarak tasarruf edilen cinsel isteği artırıcı jel tespit edildi. Market işletmecisi F.A.(E-21) tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamada, kontrolde ithali yasak olan 18 elektronik sigaranın gümrüksüz olarak, 130 cinsel isteği artırıcı jelin ise izinsiz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildiği kaydedildi.

Ürünler emare olarak anıldı, soruşturma devam ediyor.