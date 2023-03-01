  • BIST 5.283,66
  • Altın 1114.277
  • Dolar 18.8857
  • Euro 20.1441
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem

Lefkoşa’da markette ithali yasak ve izinsiz ürün tespit edildi, işletmeci tutuklandı

» »
Lefkoşa’da markette ithali yasak ve izinsiz ürün tespit edildi, işletmeci tutuklandı
Lefkoşa’da markette ithali yasak ve izinsiz ürün tespit edildi, işletmeci tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette dün saat 21.00 sıralarında polis tarafından yapılan kontrolde ithali yasak elektronik sigara ve izinsiz olarak tasarruf edilen cinsel isteği artırıcı jel tespit edildi. Market işletmecisi F.A.(E-21) tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamada, kontrolde ithali yasak olan 18 elektronik sigaranın gümrüksüz olarak, 130 cinsel isteği artırıcı jelin ise izinsiz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildiği kaydedildi.

Ürünler emare olarak anıldı, soruşturma devam ediyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB CTP Meclis üyeleri, fatura bedelleri için acil toplantı çağrısı yaptı22 Şubat 2023 Çarşamba 11:28
  • Merkezi Cezaevi internet sitesi yayında20 Şubat 2023 Pazartesi 16:43
  • LTB, Lefkoşa’daki tüm devlet okullarının genel temizliğini tamamladı19 Şubat 2023 Pazar 11:50
  • Lefkoşa’da kaza: Motosikletli sürücü yaralandı19 Şubat 2023 Pazar 11:14
  • Suç İşlemeye Teşebbüs, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavr-I Hareket17 Şubat 2023 Cuma 16:01
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm16 Şubat 2023 Perşembe 13:20
  • LTB, Yardım Kampanyasını Ülkemize Gelen Depremzedeler için Devam Ettiriyor15 Şubat 2023 Çarşamba 15:50
  • Lefkoşa'da 13 yaşında çocuk kayıp12 Şubat 2023 Pazar 12:21
  • Alayköy'de Müstahdem Tarafından Hırsızlık09 Şubat 2023 Perşembe 10:26
  • LTB ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için Türkiye’ye gidiyor08 Şubat 2023 Çarşamba 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti