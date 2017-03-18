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LGBTİ yöneticisi Kıvılcım Arat, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı

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LGBTİ yöneticisi Kıvılcım Arat, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı
LGBTİ yöneticisi Kıvıcım Arat, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı

LGBTİ Derneği yöneticisi Kıvılcım Arat, Almanya’da bir konferansa gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Arat’ın hakkında tehdit konusunda arama kararı bulunduğu gerekçesiyle havalimanında görevli polisler tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Arat, gerekli işlemler için Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kıvılcım Arat’ın buradaki işlemlerinin ardından yarın sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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