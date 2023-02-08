LTB ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için Türkiye’ye gidiyor

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları destek olmak amacı ile LTB Afet Yardım Ekibi bu akşam Mağusa Limanı’ndan İskenderun’a hareket edecek. Dozer operatörü, elektrikçi, makinist, su teknik personeli, demirci, mühendis, eczacı ve doktorun yer aldığı LTB ekibinde Başkan Mehmet Harmancı ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden gönüllüler de yer alıyor. Yarın sabah saatlerinde İskenderun’a varacak olan ekip, AFAD’ın yönlendirmeleri ile deprem bölgesinde çalışmalarda bulunacak, ihtiyaçlı insanlara yardım eli uzatacak.



Bilgilendirme ve Koordinasyon toplantısına yapıldı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bölgede aktif görevde yer alacak LTB Afet Yardım Ekibi ile bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yaptı. Çalışmaların koordineli şekilde yapılmasını sağlamak üzere gerçekleştirilen toplantıda teknik detayların tamamlanmasının ardından Başkan Harmancı, çok zorlu koşullarda çalışmalar yapılacak ekibe büyük bir özveri ile sorumluluk üstlendikleri için teşekkür etti.



Lefkoşa Her Zaman Yanınızda

Türkiye’nin Kahramanmaraş ili merkezli büyük depremler sonrasında Lefkoşa’nın dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarına da devam ediyor. “Lefkoşa Her Zaman Yanınızda” kampanyasında yardımlar sabah 08.30 ile akşam 19.00 arasında Merkez Lefkoşa’da oluşturulan Afet Yardım Merkezi tarafından toplanıyor. İlk etapta toplanan yardımlar İskenderun’a gidecek TIR’a yüklendi. LTB Afet Yardım Merkezi’ne 0548 863 0582 numaralı telefonunu ulaşılabiliyor.