"Mağusa Öyküleri" Lefkoşa'da Tanıtılacak

Okan Dağlı ve Dervişe Güneyyeli Kutlu'nun öyküleri ve Selma Gürani'nin çizimleri ile hayat bulan “Mağusa Öyküleri” kitabı, 17 Kasım Cumartesi günü yazarların ve çizerin katılımı ile Lefkoşalı okurlarla buluşuyor.

Saat 14.00'te Ledra Palace ışıkları karşısındaki Khora Kitap Cafe’de gerçekleşecek olan etkinliğe tüm kitapseverler davetlidir. Etkinlikte, kitap üzerine söyleşi yapılmasının yanı sıra okurlar, kitap alarak çizer ve yazarlara imzalatma imkanı da bulacaklar.

“Mağusa Öyküleri” kitabı, Dervişe Güneyyeli Kutlu’nun öykülerini, Selma Gürani’nin o öykülere yaşam katan çizgilerini ve onları bütünleyen kısa tarih bilgisini bir kitapta harmanlayıp kentte yaşanmış birçok olayı öykülerle ve çizgilerle birlikte yorumlayarak okura ulaştırmakta.