Mart ayında güney Kıbrıs'a uçuşlar pandemi öncesine göre arttı

2023 yılı Mart ayında AB seviyesindeki ticari uçuşlarda geçen yılın Mart ayına göre %15,4, 2023 Şubat ayına göre ise %16,7 artış oldu ancak 2019 Mart ayına (%15,3) göre düşük kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi - Eurostat tarafından açıklanan güncel verilere göre Kıbrıs, Mart 2023'te Mart 2019'a göre toparlanma ve aynı zamanda ticari uçuşlarda artış kaydeden Avrupa Birliği'ne (AB) üye beş ülkeden biri oldu ve pandemiden önce. Kıbrıs, Mart 2022'de sefer sayısında üçüncü, Şubat 2023'te ise büyük bir artışla dördüncü sırada yer alıyor.

2023 yılı Mart ayında AB seviyesindeki ticari uçuşlarda geçen yılın Mart ayına göre %15,4, 2023 Şubat ayına göre ise %16,7 artış oldu ancak 2019 Mart ayına (%15,3) göre düşük kaldı.

Kıbrıs'ta özellikle Mart 2023'te gidiş geliş olmak üzere toplam 4.720 uçuş yapıldı ve Mart 2019'a göre %6,9 artış kaydedildi.

Martta? Portekiz (%10,7), Hırvatistan (%10,5), Yunanistan (%2,1) ve Bulgaristan (%0,5) 2019'un aynı ayına göre artış kaydeden diğer AB üyesi ülkeler oldu.