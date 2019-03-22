  • BIST 99.835
  • Altın 242,703
  • Dolar 5,7445
  • Euro 6,4830
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

May, 2. referandum da dahil olmak üzere milletvekillerine 7 seçenek sunacak

» »
Kaynaklar Sky News'e verdiği demeçte, Başbakan Theresa May'ın kaybetmiş kabinesinin Brexit'e nasıl devam edileceğine dair yedi alternatif seçenek sunacağını belirtti. Bunlar, anlaşma yapılmadan Brexit'e, ikinci bir referanduma kadar değişiyor.
May, 2. referandum da dahil olmak üzere milletvekillerine 7 seçenek sunacak

Kaynaklar Sky News'e verdiği demeçte, Başbakan Theresa May'ın kaybetmiş kabinesinin Brexit'e nasıl devam edileceğine dair yedi alternatif seçenek sunacağını belirtti. Bunlar, anlaşma yapılmadan Brexit'e, ikinci bir referanduma kadar değişiyor.

İngiliz haber kanalına göre, Parlamentoya 50. Maddeyi, ikinci bir referandumu, başbakanın anlaşmasını, anlaşmasını artı bir gümrük birliğini, anlaşmayı artı bir gümrük birliğini ve tek bir piyasaya girişi, standart bir serbest ticareti iptal etme arasında bir seçenek sunulabilir. anlaşma veya anlaşma yok Brexit.

Kaynaklar, Başbakan'ın Brexit anlaşmasının gelecek hafta oylamaya konması halinde büyük olasılıkla üçüncü kez yenileceğini göz önünde bulundurarak, bu yaklaşımın ileriye dönük bir yol olarak kabul edildiğini söyledi. 

Kaynak bir kez daha May kabinesinin şimdi panik modunda" olduğunu söyledi . 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irkçılıktan ceza aldı, futbolu bıraktı21 Mart 2019 Perşembe 11:31
  • AB’den Brexit’in ertelenmesine koşullu destek20 Mart 2019 Çarşamba 23:39
  • May Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istedi: Şimdi ne olacak?20 Mart 2019 Çarşamba 23:36
  • AB’den Brexit’e “koşullu” erteleme teklifi20 Mart 2019 Çarşamba 19:50
  • Brexit'i ertelemek için May'den Tusk'a mektup20 Mart 2019 Çarşamba 14:20
  • Times: Erdoğan'ın korkunç bir terör eylemini sömürmesi kaygı verici20 Mart 2019 Çarşamba 12:53
  • İngiltere’de ‘Ankara Anlaşması davası’nda karar çıktı19 Mart 2019 Salı 10:10
  • İngiltere’de Ankara anlaşması davası sonuçlandı18 Mart 2019 Pazartesi 22:03
  • İngiltere’de ırkçı saldırı: Polis terör soruşturması başlattı18 Mart 2019 Pazartesi 11:12
  • Londra'da cami önünde çekiç ve sopalı saldırı16 Mart 2019 Cumartesi 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti