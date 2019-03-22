May, 2. referandum da dahil olmak üzere milletvekillerine 7 seçenek sunacak

Kaynaklar Sky News'e verdiği demeçte, Başbakan Theresa May'ın kaybetmiş kabinesinin Brexit'e nasıl devam edileceğine dair yedi alternatif seçenek sunacağını belirtti. Bunlar, anlaşma yapılmadan Brexit'e, ikinci bir referanduma kadar değişiyor.

İngiliz haber kanalına göre, Parlamentoya 50. Maddeyi, ikinci bir referandumu, başbakanın anlaşmasını, anlaşmasını artı bir gümrük birliğini, anlaşmayı artı bir gümrük birliğini ve tek bir piyasaya girişi, standart bir serbest ticareti iptal etme arasında bir seçenek sunulabilir. anlaşma veya anlaşma yok Brexit.

Kaynaklar, Başbakan'ın Brexit anlaşmasının gelecek hafta oylamaya konması halinde büyük olasılıkla üçüncü kez yenileceğini göz önünde bulundurarak, bu yaklaşımın ileriye dönük bir yol olarak kabul edildiğini söyledi.