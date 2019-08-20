Melek Mosso Konser İçin Geliyor

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Kapsamında düzenlenen Melek Mosso Konseri 21 Ağustos tarihinde saat 22:00’de gerçekleşiyor.
AKOLGroup of Companies sponsorluğunda gerçekleşecek olan konser ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir.
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Kapsamında düzenlenen Melek Mosso Konseri 21 Ağustos tarihinde saat 22:00’de gerçekleşiyor.
AKOLGroup of Companies sponsorluğunda gerçekleşecek olan konser ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.