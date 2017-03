Meth bağımlısı milyoner 15 yılını bu filmi yapmak için harcadı

Hollywood'un aynı serileri tekrar çekmesinden sıkılıp bağımsız film izleyenlere müjde. Yönetmen bu filmi çekmek için 15 yılını verdi ve film şimdi korkuseverleri yanına çekmiş gibi gözüküyor.

Andrew Rork Getty adı size bir şey ifade etmiyor olabilir. Kendisi petrol zengini Getty ailesinin veliahtıydı. Film sektöründe hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen hayatını ve fazla bir miktar parasını bu film projesine adadı. Kabuslarından esinlenerek yaptığı projeyi hem yazdı hem de yönetti.

Filmin adı The Evil Within ve prodüktör Michel Luceri’ye göre, Getty bu filme 5 milyon dolar yatırdı. Sonucunda da finansal bir sorun yaşadı.



Filmin çekimi 2002 yılında başladı ama Getty’nin ilk filmi gün ışığını görmek için 15 yıl bekledi. Ama Vision Film ve Amazon’un internet film servisi sayesinde The Evil Within kült korku filmleri arasında yerini almayı hedefliyor.

Filmini göremedi

Ancak Getty 2015 yılında hayatını kaybetti. 47 yaşında ölen yönetmen filminin yayınlandığını göremeyecek. Sürekli metamfetamin kullanımından oluşan kanama sonucunda hayatını kaybeden Getty’nin uyuşturucu bağımlılığı ise bu filmin esin kaynağı olan kabuslarının neden bu kadar ağır olduğunu ortaya koyuyor.

The Evil Within filmi, öğrenme güçlüğü çeken bir adamın aynadaki kötü karakterli yansımasının etkisinde kalıp cinayetler işlemesini anlatıyor. Getty hikaye anlatımının bütün kurallarını ortadan kaldırıyor.

Karakterler hiçbir açıklama olmadan ortaya çıkıp ortadan kaybolabiliyor; sürreal perde araları hiçbir yere gitmiyor ama hikayeye birçok şey ekliyor. Sonuç olarak filmin senaryosu tuhaf ve alakasız yerlere gidiyor. Ama filmi etkileyici yapan da bunların hepsinin toplamı.

Peki bu filmin nesi güzel? Latex ve animatroniklerin birleşmesinden oluşan özel efektleri tabi ki. Korku filmi sevenleri 80’lere götürecek film, etik ve estetik olarak Wes Craven’ın A Nightmare on Elm Street(Elm Sokağında Kabus) filmine götürecek gibi görünüyor.Belki de bu yüzden, The Evil Within şimdiden kendi takipçilerini kazanmış bulunuyor.