Mücadele ve Şehitler Haftası'nda anlamlı etkinlik

TED Kuzey Kıbrıs Koleji 21 Aralık 1963 tarihinde iki toplum arasında yaşanan çarpışmalarda hayatlarını kaybeden şehitlerimiz ve mücadele yıllarını anlamlı törenle andı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlite günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Türegün Tunç yaptı. Konuşmanın ardından program 9 YGS/LYS sınıfından Özkan Çelik’in Şanlı “Bayrağım” adlı şiiri okuması ile devam etti. Daha sonra 5C sınıfından Sude Erten’in müzik öğretmenlerinin eşliğinde “ Bir Kız Çocuğu” adlı parçayı seslendirmesi salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

10 YGS/LYS sınıfından Eren Caner 21 Aralık ile ilgili duygu düşüncelerini içeren yazısını aktardıktan sonra program Erem Hıdıroğlu, Selsu Solman, Çağlayan Deniz Doğanay ve Ünsel Karabulut’un Mücadele ve Şehitler Haftası için hazırladığı, 21 Aralık 1963 dönemini anlatan “ Bir Mektup” adlı canlandırma ile sona erdi.