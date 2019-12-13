Muhafazakar Parti %43 - İşçi Partisi %32

İngiltere'deki erken genel seçimde partilerin oy oranları ve şu ana kadar çıkardıkları milletvekili sayıları şöyle:
Muhafazakar Parti %43,4 (350 milletvekili)
İşçi Partisi % 32,6 (202 milletvekili)
Liberal Demokrat Parti % 11,3 (10 milletvekili)
İskoç Ulusal Partisi % 3,9 (46 milletvekili)
Yeşil Parti % 2,7 (1 milletvekili)
Brexit Partisi % 2,1 (Milletvekili çıkaramadı)
Diğer partiler (14 milletvekili)
20 seçim bölgesinde oy sayımı sürüyor
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