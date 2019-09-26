Müjdat Gezen'in Burhan Kuzu'ya 'hakaret ettiği' iddiasıyla açılan davada karar

Sanatçı Müjdat Gezen'in eski milletvekili Burhan Kuzu'ya "hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada, mahkeme cezaya yer olmadığına karar verdi.
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, ünlü sanatçı Müjdat Gezen'in AKP eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya 'hakaret ettiği' gerekçesiyle
yargılanmasına devam edildi.
Mahkeme Gezen'e ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Gezen hakkında, Kuzu'ya 'hakaret' ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Gezen'in 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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