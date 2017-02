Mutlaka izlemeniz gereken 10 film

89. Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. Oscar’lar, bu gece yapılacak törenle sahiplerini bulacak...

Bu yıl Oscar’ı kim kazanacak sorusu zihinleri meşgul ederken geçmiş yılların “en iyi film” Oscar’larını kazanan filmlerini bir araya getirdik. İşte son 10 yılda Oscar’da en iyi film seçilen yapımlar...

The Departed - (79. Oscar) 2007

Beş dalda Oscar’a aday olan film, en iyi film ve en iyi uyarlama senaryo ödülleri dahil toplam dört ödül kazandı. Filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Matt Damon yer alıyordu.

No Country for Old Men - (80. Oscar) 2008

Tommy Lee Jones, Josh Brolin ve Javier Bardem’in başrollerde yer aldığı film, Cormac McCarthy’nin romanından uyarlandı. Gösterildiği 2007 yılında tüm eleştiri listelerinde en en iyi ilk 10’un arasında gösterildi.

Slumdog Millionaire - (81. Oscar) 2009

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının Hint versiyonunda yarışmacı olan bir gencin hikayesini anlatan film, görüntü yönetimi ve müziğiyle hafızalara kazındı. Dev Patel ve Freida Pinto’nun başrollerde yer aldığı film, 10 dalda aday olduğu Oscar’dan sekiz ödülle döndü.

The Hurt Locker - (82. Oscar) 2010

Dokuz dalda Oscar’a aday olan ve en iyi film ile en iyi yönetmen ödülleri dahil sekiz ödül kazanan filmin başrol oyuncusu Jeremy Renner. Kathryn Bigelow, en iyi yönetmen Oscar’ını kazanan ilk kadın olarak Oscar tarihine geçti.

The King's Speech - (83. Oscar) 2011

Colin Firth ve Helena Bonham Carter’ın başrolleri paylaştığı film, kekemelik sorunu olan İngiltere Kralı 6. George’un tahta çıkışını konu alıyor. Film, ‘Black Swan’ ve ‘The Social Network’ gibi güçlü yapımları geride bırakarak en iyi film seçildi.

The Artist - (84. Oscar) 2012

Siyaz-beyaz, sessiz sinema örneği olan film, en iyi film kategorisinde Oscar kazanan türünün tek örneği oldu. Jean Dujardin’in başrolde yer aldığı film, 10 Oscar adaylığından beşini kazandı.

Argo - (85. Oscar) 2013

En iyi film Oscar’ını kazanan ‘Argo’ filmi, ‘Les Miserables’ ve ‘Zero Dark Thirty’ gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı. Ben Affleck’in başrolde yer aldığı film, yedi adaylık aldığı Oscar’da üç ödül kazandı.

12 Years A Slave - (86. Oscar) 2014

Brad Pitt’in yapımcısı olduğu, Chiwetel Ejiofor’un ve bu filmle yıldızı parlayan Lupita Nyong’o’nun başrollerde yer aldığı film, ‘American Hustle’ ve ‘Gravity’ gibi filmleri geride bırakarak en iyi film seçildi.

Birdman - (87. Oscar) 2015

Michael Keaton ve Emma Stone’un başrollerde yer aldığı, Alejandro Gonzalez Inarritu’nun yönettiği yapım; en iyi film, en iyi yönetmen dahil dört Oscar ödülü kazandı.

Spotlight - (88. Oscar) 2016

Altı dalda Oscar adaylığı alan film, Boston Globe gazetesinin ‘Spotlight’ adlı araştırma grubunun gerçek hikayesine dayandılarak filme uyarlandı. Başrollerinde Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Brian d’Arcy James’in yer aldığı film, Boston’daki Katolik kilisesinde gerçekleşen çocuk tacizini ele almasıyla çok ses getirdi. Tom McCarthy’nin yönettiği film, kazanması öngörülen ‘The Big Short’ filmini geride bırakarak en iyi film Oscar’ını kazandı.