“Müzik/Μουσικό Panayırı" 2 düzenleniyor

İki toplumlu müzik etkinliği “Müzik / Μουσικό Panayırı 2” önümüzdeki Cumartesi günü, 11 Aralık’ta öğleyin saat: 12.00'de Lefkoşa'daki Lefkeliler Hanı’nda gerçekleştiriliyor.

Kıbrıslı şarkıcılar Niyal Öztürk ve Frideriki Tombazu iki toplumlu grupları “Let's Sing Together Band” ile Kıbrıs'ın her iki toplumunda da bilinen şarkıları bu kez Yeşil Hat’tın diğer tarafında seslendiriyorlar.

UNFICYP tarafından desteklenen etkinliği Kültür Hareketi ve iki toplumlu “Kıbrıs Tek Yurt Hep Birlikte” Grubu birlikte organize ediyorlar.