Netflix belgeselinin yeni fragmanı yayınlandı: Meghan Markle’ın Prenses Diana gibi olmasından korkmuş

Prens Harry ve Meghan Markle'ı odağına alan Netflix belgeselinden yeni bir fragman daha yayınlandı. Görüntüler kısa sürede olay oldu.

Kraliyet Ailesi’nin skandal çifti Prens Harry ve Meghan Markle, akış platformu Netflix ile bir dizi proje için anlaşma yapmıştı. İkilinin belgesellerinden görüntüler ise olay oldu. Yeni fragmanda Sussex Dükü, kadınlara yönelik kötü muameleden bahsediyor.

Prens Harry, annesinin ve magazin dergilerinin kapaklarının görüntüleri ekranda görüntülenirken, burada evlenen kadınların acısı ve ıstırabı diye anlatıyor: “Korkmuştum. Tarihin tekerrür etmesini istemedim. Kapalı kapılar ardında olanları kimse görmüyor.”

Merakla beklenen projenin, 8 Aralık’ta ilk üç bölümü yayınlanacak.

Fragmanda ayrıca Piers Morgan’ın 41 yaşındaki Markle’ı “kraliyetin rock yıldızı” olarak tanımladığı, ancak daha sonra tavrını değiştirerek Prenses Pinokyo demeye başladığı da görülüyor. Morgan, “Ağzından çıkan hiçbir şeye inanmıyorum ve Prens Philip hastanede yatarken İngiliz monarşisine ve Kraliçe’ye zarar verdiğini ve açıkçası aşağılık olduğunu düşünüyorum” dedi.