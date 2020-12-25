Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin'in baş rol oynadığı 'Aynen Aynen'in 5. sezonu da çekilecek

Blu TV'de yayınlanan, Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin'in baş rolünde oynadığı dizi Aynen Aynen'in 5. sezon onayı verildi.
Aynen Aynen dizisi yolculuğuna Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya ile başlamıştı. Ancak Kaygılaroğlu'nun Sefirin Kızı dizisinda yer alacağından dolayı yerine Kerem Bürsin gelmişti.
Bürsin, Aynen Aynen dizisinin 2021 yılında da Blu TV'de devam edeceğini söyledi. Aynen Aynen yılbaşı özel bölümü de 31 Aralık’ta BluTV’de yayınlanacak.
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