Nöbetçi Eczaneler (1 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BALIN ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 18 13
|Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
EMİNE KESKİN ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 879 81 93
|Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
SÖZÜÖZ ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 229 33 00
|Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ARDA ÇELİK ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 20 69
|Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
DÜNYA ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 00 09
|Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
EMİN ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 19 46
|Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ASLI EREN ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 47 47
|Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 60 60
|Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GİLANLI ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 47 90
|Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
ESER AVCI ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0533) 855 06 04
|Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0533) 830 84 01
|Dilekkaya Lefkoşa
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
GÜRSEL ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 16:00
|(0392) 374 51 70
|Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
|01.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 16:00
|(0392) 375 53 66
|Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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