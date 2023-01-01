  • BIST 5.509,16
  • Altın 1096.287
  • Dolar 18.6924
  • Euro 20.0067
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Nöbetçi Eczaneler (1 Ocak 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (1 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (1 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BALIN ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 18 13
 Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

 

EMİNE KESKİN ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 879 81 93
 Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

 

SÖZÜÖZ ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 229 33 00
 Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 20 69
 Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

 

DÜNYA ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 00 09
 Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

 

EMİN ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 19 46
 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ASLI EREN ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 47 47
 Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa

 

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 60 60
 Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

GİLANLI ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 47 90
 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

ESER AVCI ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0533) 855 06 04
 Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0533) 830 84 01
 Dilekkaya Lefkoşa

 

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

GÜRSEL ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 16:00
 (0392) 374 51 70
 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 01.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 16:00
 (0392) 375 53 66
 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)26 Aralık 2022 Pazartesi 09:48
  • Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2022)25 Aralık 2022 Pazar 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2022)24 Aralık 2022 Cumartesi 09:30
  • Nöbetçi Eczaneler (23 Aralık 2022)23 Aralık 2022 Cuma 09:30
  • Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2022)22 Aralık 2022 Perşembe 09:29
  • Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2022)21 Aralık 2022 Çarşamba 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2022)20 Aralık 2022 Salı 09:43
  • Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)19 Aralık 2022 Pazartesi 09:10
  • Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2022)18 Aralık 2022 Pazar 09:59
  • Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2022)17 Aralık 2022 Cumartesi 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti