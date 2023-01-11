Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ADAHAN ECZANESİ
|11.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 37 00
|Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ALİ ERSOY ECZANESİ
|11.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 12 77
|Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
SERKAN KERVAN ECZANESİ
|11.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 80 91
|Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
|11.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 858 52 08
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
GİRNE ECZANESİ
|11.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 14 47
|Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
|11.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 20 25
|Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYBENK ECZANESİ
|11.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 37 88
|Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
|11.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 25 25
|Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|11.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|11.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
|11.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 28 56
|Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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