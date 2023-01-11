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Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ADAHAN ECZANESİ

 11.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 37 00
 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

ALİ ERSOY ECZANESİ

 11.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 12 77
 Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

 

SERKAN KERVAN ECZANESİ

 11.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 80 91
 Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 11.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 858 52 08
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 

GİRNE ECZANESİ

 11.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 14 47
 Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

 

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 11.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 20 25
 Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYBENK ECZANESİ

 11.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 37 88
 Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

 

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 11.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 25 25
 Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 11.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 11.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 11.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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