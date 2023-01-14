Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
|14.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 91 55
|Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
|14.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 12 10
|Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
PAPATYAM ECZANESİ
|14.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 23 30
|Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
|14.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 25 85
|Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
|14.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 41 42
|Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|14.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0542) 855 31 14
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ADA ECZANESİ
|14.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 31 30
|Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
RANA YONTAR ECZANESİ
|14.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 19 19
|Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜLSEN ECZANESİ
|14.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 11 90
|Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|14.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
|14.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 31 00
|Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
BUĞRA ECZANESİ
|14.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 377 88 25
|Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|14.01.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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