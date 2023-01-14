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Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 14.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 91 55
 Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

 14.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 12 10
 Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

 

PAPATYAM ECZANESİ

 14.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 23 30
 Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 14.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 25 85
 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

 

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 14.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 41 42
 Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

 

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 14.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0542) 855 31 14
 Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ADA ECZANESİ

 14.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 31 30
 Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

 

RANA YONTAR ECZANESİ

 14.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 19 19
 Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜLSEN ECZANESİ

 14.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 11 90
 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 14.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

 14.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 31 00
 Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

BUĞRA ECZANESİ

 14.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 377 88 25
 Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 14.01.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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