Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
DİLEK ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 18 67
|Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
GÖNÜL ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 84 61
|Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
HAZAL REİS ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 65 05
|İplik Pazarı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 38 85
|Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne
İLGEN ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 81 18
|Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 857 54 94
|Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BARIŞER ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 60 40
|Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1
MEVA ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 37 73
|15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 45 18
|Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 889 17 07
|ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 376 70 06
|Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0548) 871 72 59
|Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 849 99 46
|Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
SAKİNER ECZANESİ
|15.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 16:00
|(0392) 374 43 56
|Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
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