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Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DİLEK ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 18 67
 Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

 

GÖNÜL ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 84 61
 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy

 

HAZAL REİS ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 65 05
 İplik Pazarı Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 38 85
 Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne

 

İLGEN ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 81 18
 Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

 

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 857 54 94
 Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BARIŞER ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 60 40
 Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1

 

 

MEVA ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 37 73
 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 45 18
 Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 889 17 07
 ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 376 70 06
 Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0548) 871 72 59
 Atatürk Cad. No:1 İnönü

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 849 99 46
 Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

 

SAKİNER ECZANESİ

 15.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 16:00
 (0392) 374 43 56
 Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
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