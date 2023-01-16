Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
CEVHER ECZANESİ
|16.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 72 51
|Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
FATMA AŞİNA ECZANESİ
|16.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 883 22 96
|Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
|16.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 96 19
|Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
|16.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 01 88
|Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
GÜVEN ECZANESİ
|16.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 24 09
|Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
ŞİFALI ECZANESİ
|16.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
HACER BALIKÇI ECZANESİ
|16.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 55 18
|Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
|16.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 59 59
|İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
|16.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 12 22
|Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|16.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
|16.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 40 06
|Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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