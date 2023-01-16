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Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

CEVHER ECZANESİ

 16.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 72 51
 Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

 

FATMA AŞİNA ECZANESİ

 16.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 883 22 96
 Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

 

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 16.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 96 19
 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

 16.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 01 88
 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

 

GÜVEN ECZANESİ

 16.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 24 09
 Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

 

ŞİFALI ECZANESİ

 16.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

HACER BALIKÇI ECZANESİ

 16.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 55 18
 Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

 

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 16.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 59 59
 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 16.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 12 22
 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 16.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 16.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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