Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
DERYA ECZANESİ
|17.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 61 98
|Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
ECEGÜL ECZANESİ
|17.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 58 47
|Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
|17.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 06 11
|Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
MELİS UZUN ECZANESİ
|17.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 97 77
|Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
ÖZENİR ECZANESİ
|17.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0542) 876 06 60
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
RIZKI 2 ECZANESİ
|17.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 824 56 06
|Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÖREN ECZANESİ
|17.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 03 91
|Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa
UZAY ECZANESİ
|17.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 56 56
|İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
|17.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 23 16
|Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
|17.01.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 841 95 78
|Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|17.01.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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