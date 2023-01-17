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Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DERYA ECZANESİ

 17.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 61 98
 Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

 

ECEGÜL ECZANESİ

 17.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 58 47
 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

 

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

 17.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 06 11
 Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

 

GİRNE BÖLGESİ

MELİS UZUN ECZANESİ

 17.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 97 77
 Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

 

ÖZENİR ECZANESİ

 17.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0542) 876 06 60
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

 

RIZKI 2 ECZANESİ

 17.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 824 56 06
 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ÖREN ECZANESİ

 17.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 03 91
 Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

 

UZAY ECZANESİ

 17.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 56 56
 İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

 17.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 23 16
 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 17.01.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 841 95 78
 Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 17.01.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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