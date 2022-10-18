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Nöbetçi Eczaneler (18 Ekim 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (18 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczaneler (18 Ekim 2022)

LEFKOŞA

CANEŞ ECZANESİ / Şht. Mustafa Mehmet Sok. Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy / (0392) 225 52 20

DENİZ ÇORBA ECZANESİ / Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent / (0392) 223 72 72

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ / Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca’s Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir / (0392) 228 17 67


GİRNE

KANDİL ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu / (0392) 822 38 42

SELİN ESER ECZANESİ / Dr. Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B / (0392) 815 06 66

TOKAY VARIŞ ECZANESİ / Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak / (0542) 855 31 14


MAĞUSA

BARIŞER ECZANESİ / Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt. No:1 / (0392) 365 60 40

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ / Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı / (0392) 366 39 15


GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ / 55 Ecevit Cad. Beşyol / (0392) 714 35 91


LEFKE

ALTINCI ECZANESİ / Şht. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli / (0548) 889 17 07


İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ / İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı / (0542) 855 00 15

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