  • BIST 5.384,74
  • Altın 1153.75
  • Dolar 18.7923
  • Euro 20.3504
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor

Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

NERGİS ECZANESİ

 18.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 50 75
 Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

 

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

 18.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 45 00
 Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

YELİM ECZANESİ

 18.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 78 66
 Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 18.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 862 76 56
 

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

 

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 18.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 30 88
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 18.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 08 50
 Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

 18.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 835 54 22 - (0392) 365 13 38
 İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa

 

MEHMET ARTER ECZANESİ

 18.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 00 02
 15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 18.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 24 57
 Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 18.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 18.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2022)12 Ocak 2023 Perşembe 09:25
  • Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)11 Ocak 2023 Çarşamba 09:10
  • Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2022)10 Ocak 2023 Salı 09:30
  • Nöbetçi Eczaneler (9 Ocak 2023)09 Ocak 2023 Pazartesi 09:01
  • Nöbetçi Eczaneler (8 Ocak 2023)08 Ocak 2023 Pazar 10:29
  • Nöbetçi Eczane (6 Ocak 2023)06 Ocak 2023 Cuma 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (5 Ocak 2023)05 Ocak 2023 Perşembe 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)04 Ocak 2023 Çarşamba 08:04
  • Nöbetçi Eczaneler (3 Ocak 2023)03 Ocak 2023 Salı 09:46
  • Nöbetçi Eczaneler (2 Ocak 2022)02 Ocak 2023 Pazartesi 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti