Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
NERGİS ECZANESİ
|18.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 50 75
|Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
|18.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 45 00
|Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
YELİM ECZANESİ
|18.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 78 66
|Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
İPEK YÖNEY ECZANESİ
|18.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
|18.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 30 88
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
|18.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 08 50
|Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
|18.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 835 54 22 - (0392) 365 13 38
|İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa
MEHMET ARTER ECZANESİ
|18.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 00 02
|15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
|18.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 24 57
|Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|18.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
|18.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 28 56
|Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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