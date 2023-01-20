Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ALPDOĞAN ECZANESİ
|20.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 10 36
|Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
APAYDIN ECZANESİ
|20.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 51 59
|2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
EREN ECZANESİ
|20.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 24 74
|Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|20.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
|20.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 90 90
|Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
|20.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 824 57 13
|Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
|20.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 20 26
|15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
HİÇKORKMAZ ECZANESİ
|20.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 832 24 03
|Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
|20.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 45 18
|Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|20.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|20.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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