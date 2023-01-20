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Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ALPDOĞAN ECZANESİ

 20.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 10 36
 Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

 

APAYDIN ECZANESİ

 20.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 51 59
 2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

 

EREN ECZANESİ

 20.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 24 74
 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

 

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 20.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

 

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

 20.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 90 90
 Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

 

TÖRENSEL ECZANESİ

 20.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 824 57 13
 Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 20.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 20 26
 15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

 

HİÇKORKMAZ ECZANESİ

 20.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 832 24 03
 Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

 20.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 45 18
 Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 20.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 20.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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