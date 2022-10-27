Nöbetçi Eczaneler (27 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BALIN ECZANESİ
|27.10.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 18 13
|Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
|27.10.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 40 20
|Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
SONUÇ ECZANESİ
|27.10.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 32 70
|Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
PINAR KEKLİK ECZANESİ
|27.10.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 857 54 94
|Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
|27.10.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 12 13
|Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
TÖREN 2 ECZANESİ
|27.10.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 17 90
|Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
|27.10.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 68 38
|Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
|27.10.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 95 55
|N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
|27.10.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 45 18
|Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|27.10.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|27.10.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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