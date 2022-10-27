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Nöbetçi Eczaneler (27 Ekim 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (27 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczaneler (27 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BALIN ECZANESİ

 27.10.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 18 13
 Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

 

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

 27.10.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 40 20
 Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

 

SONUÇ ECZANESİ

 27.10.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 32 70
 Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 27.10.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 857 54 94
 Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

 

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 27.10.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 12 13
 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

 

TÖREN 2 ECZANESİ

 27.10.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 17 90
 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 27.10.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 68 38
 Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

 

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 27.10.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 95 55
 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

 27.10.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 45 18
 Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 27.10.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 27.10.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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