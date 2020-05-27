Nöbetçi Eczaneler ( 27 Mayıs 2020 )

LEFKOŞA
SEYRANTEPE ECZANESİ
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922255728
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı) / Lefkoşa
03922237272
KIZILBAŞ ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922253259
MAĞUSA
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa / Gazimağusa
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa /
GİRNE
BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne / Girne
03928150032
KANDİL ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu / Girne
03928223842
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt / Güzelyurt
03927143005
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke
03927277470
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.