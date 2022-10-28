Nöbetçi Eczaneler (28 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
NECATİBEY ECZANESİ
|28.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 14 78
|Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
SEZER ECZANESİ
|28.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 70 88
|79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
|28.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 444 86 88
|Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
|28.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 01 88
|Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
AYDIN ECZANESİ
|28.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 33 61
|Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
TÖREN ECZANESİ
|28.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 89 79
|Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
|28.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 20 26
|15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
SÜMER ECZANESİ
|28.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 49 69
|İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİ ECZANESİ
|28.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 32 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
|28.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 889 17 07
|ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|28.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.