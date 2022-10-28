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Nöbetçi Eczaneler (28 Ekim 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (28 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczaneler (28 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

NECATİBEY ECZANESİ

 28.10.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 14 78
 Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

 

SEZER ECZANESİ

 28.10.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 70 88
 79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

 

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

 28.10.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 444 86 88
 Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

 28.10.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 01 88
 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

 

AYDIN ECZANESİ

 28.10.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 33 61
 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 

TÖREN ECZANESİ

 28.10.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 89 79
 Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 28.10.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 20 26
 15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

 

SÜMER ECZANESİ

 28.10.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 49 69
 İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİ ECZANESİ

 28.10.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 32 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

 28.10.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 889 17 07
 ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 28.10.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

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