Nöbetçi Eczaneler (3 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ABBASOĞLU ECZANESİ
|03.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 16 64
|ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GÜLNUR ECZANESİ
|03.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 66 30
|N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
|03.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 23 50
|Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ
|03.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 70 75
|Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
|03.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 30 88
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
|03.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 12 13
|Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
|03.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 55 94
|Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
ÖZNERGİS ECZANESİ
|03.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 24 92
|Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
GÜZELYURT BÖLGESİ
UYUMSAL ECZANESİ
|03.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 30 05
|Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|03.01.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|03.01.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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