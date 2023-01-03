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Nöbetçi Eczaneler (3 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (3 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (3 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ABBASOĞLU ECZANESİ

 03.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 16 64
 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

GÜLNUR ECZANESİ

 03.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 66 30
 N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

 

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

 03.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 23 50
 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ

 03.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 70 75
 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

 

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 03.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 30 88
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 03.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 12 13
 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 03.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 55 94
 Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

 

ÖZNERGİS ECZANESİ

 03.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 24 92
 Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

 03.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 30 05
 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 03.01.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 03.01.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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