Nöbetçi Eczaneler (4 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
AHMET MISIRLI ECZANESİ
04.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya
***
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
04.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 229 09 90
Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa
***
SEYRANTEPE ECZANESİ
04.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 28
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
DEFNE ECZANESİ
04.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
***
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
04.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
***
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
04.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ADA ECZANESİ
04.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
***
GÜLOĞLU ECZANESİ
04.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
04.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
04.11.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
04.11.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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