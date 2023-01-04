Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
|04.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 09 09
|Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
İZEM ECZANESİ
|04.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 00 40
|İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
OBA ECZANESİ
|04.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 71 01
|Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
|04.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 830 00 49
|Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
BAŞAK ECZANESİ
|04.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 20
|Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
ŞİFALI ECZANESİ
|04.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
MAĞUSA ECZANESİ
|04.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 19 20
|Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2
REZAN ECZANESİ
|04.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 11
|İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
|04.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 18 94
|Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|04.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
|04.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 28 56
|Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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