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Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 04.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 09 09
 Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

 

İZEM ECZANESİ

 04.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 00 40
 İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

 

OBA ECZANESİ

 04.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 71 01
 Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 04.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 830 00 49
 Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

 

BAŞAK ECZANESİ

 04.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 20
 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 

ŞİFALI ECZANESİ

 04.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

MAĞUSA ECZANESİ

 04.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 19 20
 Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2

 

REZAN ECZANESİ

 04.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 11
 İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 04.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 18 94
 Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 04.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 04.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele 
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