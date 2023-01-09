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Nöbetçi Eczaneler (9 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (9 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (9 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

 09.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 67 50
 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

 

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 09.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 61 81
 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

 

ZEHRA ECZANESİ

 09.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 59 47
 Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

BARIŞ ECZANESİ

 09.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 84 10
 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

 09.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 11 88
 Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

 

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 09.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 01 23
 Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

TANYA SALİMER ECZANESİ

 09.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 99 88
 15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

 

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

 09.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 36 31
 Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

 09.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 48 94
 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 09.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 09.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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