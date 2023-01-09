Nöbetçi Eczaneler (9 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
|09.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 67 50
|Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
|09.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 61 81
|İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
ZEHRA ECZANESİ
|09.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 59 47
|Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
BARIŞ ECZANESİ
|09.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 84 10
|Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
|09.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 11 88
|Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
|09.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 01 23
|Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
TANYA SALİMER ECZANESİ
|09.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 99 88
|15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
|09.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 36 31
|Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
|09.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 48 94
|Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|09.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|09.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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