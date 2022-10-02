  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Noyanlar Klasik Otomobil Rallisi 8-9 Ekim'de yapılacak

»
Noyanlar Klasik Otomobil Rallisi 8-9 Ekim'de yapılacak
Noyanlar Klasik Otomobil Rallisi 8-9 Ekim'de yapılacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda, bu yıl planlanan 11 etkinliğin 10’u geride kalırken sezon, “Noyanlar Group of Companies Klasik Otomobil Rallisi” ile tamamlanacak.

8-9 Ekim tarihleri arasında 2 günlük programla yapılacak ralli, Lefkoşa’da Near East Bank Genel Müdürlük binası önünden 8 Ekim Cumartesi sabahı saat 10.00’da başlayacak.

Geçilecek etapların ardından 12.30-14.00 saatleri arasında Mağusa’da City Mall’da öğlen arası verilecek. Yine geçilecek etapların ardından akşam Noyanlar Sitesi’nde müzikli eğlencenin ardından konaklama olacak.

9 Ekim Pazar sabahı saat 10.30’da yeniden start alacak olan klasik severler, saat 13.00’de Noyanlar Group of Companies’e ait Makenzi Restaurant’ta öğle yemeği alacaklar ve saat 15.00’de yapılacak ödül töreni ile ralli sona erecek.

Türkiye İş Bankası’nın Şampiyona sponsoru ve Noyanlar Group of Companies’in ana sponsorluğunun yanı sıra; KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılacak olan klasik otomobil rallisinde ekipler, toplamı yaklaşık 250 kilometre olan 9 Sabit Hız Testi’nde (SHT) yarışacaklar.

Kayıtlar devam ediyor

Dernek üyelerine 3,25 katsayı ile puan verecek rallinin kayıtları 6 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek. Organizasyonla ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0548 895 20 05 numaralı telefonun aranabileceği duyuruldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cem Yılmaz'dan yeni film geliyor!28 Eylül 2022 Çarşamba 13:10
  • Gazi Yüksel'in Ercan Havalimanındaki Sergisi Büyük ilgi Görüyor28 Eylül 2022 Çarşamba 11:35
  • Gwyneth Paltrow, 50. doğum gününü çıplak fotoğraflarıyla kutladı27 Eylül 2022 Salı 23:38
  • Brad Pitt ve Emily Ratajkowski “sevgili olmak üzereler”27 Eylül 2022 Salı 20:28
  • Harry Potter yıldızının günlükleri yayınlanıyor26 Eylül 2022 Pazartesi 22:50
  • Mesut Özil’in ikinci bebeği dünyaya geldi26 Eylül 2022 Pazartesi 21:01
  • Rassan Khoshnaw'dan Ebru Gündeş'e milyon dolarlık evlenme teklifi!26 Eylül 2022 Pazartesi 20:23
  • Ünlü oyuncu Demi Moore bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı! Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı25 Eylül 2022 Pazar 22:48
  • Kızı Anber Onar, öncü mimar Abdullah Onar’ı anlatıyor…25 Eylül 2022 Pazar 11:45
  • Eşcinsel romantik komedi “Bros” Orta Doğu ülkelerinde yasaklandı24 Eylül 2022 Cumartesi 22:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti