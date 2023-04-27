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Nusret’in eski çalışanları dava açtı: Ünlü şefe suçlamalar çok ağır

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Yurt dışında "Salt Bae" olarak da bilinen Nusret Gökçe'nin eski çalışanları ABD medyasına konuştu... Nusret'in kendilerine ayrımcılık da yaptığını ve cinsiyetçi bir çalışma atmosferinin olduğunu da söyleyen çalışanlar dava açtıklarını da duyurdu.
Nusret’in eski çalışanları dava açtı: Ünlü şefe suçlamalar çok ağır

Son yılların popüler işletmecilerinden Nusret Gökçe’nin başı eski çalışanlarının açtığı davalarla dertte…

Yurt dışında “Salt Bae” olarak da bilinen ve paylaştığı videolarda yaptığı “tuzlama” hareketiyle ünlenen ve dünyanın farklı bölgelerinde 22 restoranı bulunan Gökçe’nin eski çalışanları dava açtı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Insider’a konuşan davacılar, Gökçe’nin restoranlarında cinsiyetçi bir atmosfer olduğunu ve çalışanların milliyetlerine göre ayrımcılık yapıldığını da öne sürdü. Nusret Gökçe ile çalışan bazı kadınlar kendilerinin “dekolte” giymeye zorlandığını söyledi.

Nusret Gökçe iddialara yanıt vermedi.

Haberde, “Insider’ın incelemeleri sonrasında Gökçe’nin ve restoranlarının daha karanlık bir yönü ortaya çıktı. İki şehirde açılan 7 davada konuşan 9 eski çalışan Gökçe’nin şöhret ve paraya takıntılı olduğunu söyledi. Eski çalışanlar emek sömürüsünün yanı sıra iş ortamında testosteron ağırlıklı bir çalışma kültürü olduğunu da söyledi” denildi. Insider’dan Sophia Ankel’e konuşan ve geçmişte Nusr-Et Miami’de rezervasyon sorumlusu olarak çalışan bir kadın, “Size uygulanması gerekenden çok daha az saygı duyulduğunu hissediyorsunuz, saygı duyulmuyordu” dedi.

Bazı eski çalışanlar da Türk olmayan çalışanlara kötü muamele yapıldığını ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını da öne sürdü. 2021’de dava açan Angelo Maher isimli bir eski çalışan, “Covid-19 yasakları kalktıktan sonra daha önce çok iyi çalışmama rağmen beni yeniden işe almadılar. Türk çalışanları ise yeniden işe aldılar” dedi.

“İLK GÜNÜMDE BENDEN DEKOLTELİ GİYİNMEMİ İSTEDİ”

Maher, kendisine ırkçı hakaretlerde bulunulduğunu da öne sürdü.

Nusr-Et Miami’de çalışan kadın, erkek çalışanların kendisini taciz ettiğini ve daha dekolteli giyinmesi konusunda uyarı yapıldığını söyledi.

Nusr-Et New York’ta eskiden barda çalışan Elizabeth Cruz isimli bir kadın ise, “Genel müdür işteki ilk günümde kısa etek, yüksek topuklu ve göğüs dekolteli giyinmemi istedi” yorumunu yaptı. Müdürün kendisine cinsiyetçi ve ırkçı söylemlerde bulunduğunu da dile getirdi. Cruz, “O dönemde restoranda çalışan bir Türk kadın çalışan ise normal üniformasıyla geliyordu” yorumunu yaptı. Cruz’un davasının devam ettiği belirtilirken Insider’ın haberinde Ocak 2020’de Melissa Compere isimli eski bir çalışan tarafından dava açıldığı kaydedildi. Compare, kadın olduğu için terfi almadığını öne sürdü.

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