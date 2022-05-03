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Obez ve zayıf erkekleri karşılaştırdılar: Sperm uyarısı

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ABD'de yapılan bir araştırma, aşırı kilolu olmanın dezavantajlarını ortaya koydu.
Obez ve zayıf erkekleri karşılaştırdılar: Sperm uyarısı

ABD’deki Utah Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma aynı yaş grubundaki obezite rahatsızlığından muzdarip erkekler ile zayıf erkekleri karşılaştırarak çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Yapılan araştırmada 60 ile 72 yaşındaki 8 erkek ile 20’lerinin başındaki dört erkeğin sperm sayısı ölçüldü. Bilim insanları 60’ların üzerinde “sağlıklı” kiloya sahip erkeklerin sperm sayılarında ufak bir azalış olduğunu açıklarken, aynı yaş grubundaki obezlerde ise sperm üretiminin çok sınırlı olduğu sonucuna vardı.

Bilim insanları bunun sebebini açıklamazken, obez erkeklerin düşük testosteron ve daha sıcak yumurtalıklar sebebiyle bu sorunu yaşadığı tahmin ediliyor.

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