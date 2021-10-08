ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne katıldıkları için yargılanan 18 öğrenci ve 1 akademisyen beraat etti

Davada yargılananlar arasında olan Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği'nin (Ünikuir) kurucusu Özgür Gür, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Hakim beraat kararını delil yetersizliğinden dolayı vermedi. Suç unsuru oluşmadı diye verdi” diye konuştu.

Gür, “Bu Onur Yürüyüşleri ile ilgili bu şekilde verilen ilk karar. Bu yüzden önemli. Hakimin kararı, ‘Onur Yürüyüşü suç değildir’ anlamına geliyor” dedi.

Davanın gerekçeli kararı ise henüz açıklanmadı.

Yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle yargılanan Melike Balkan ise duruşmada yaptığı savunmada şunları söyledi:

Quote Message: Bu insanların 2 yıl boyunca yargılanması bile hak ihlalidir. Biz bu davanın nasıl sonuçlanacağını bilmediğimiz için halen gergin ve mutsuzuz iki senedir. Bu mahkemeden çıkan karar bundan sonraki onur yürüyüşlerine yönelik saldırıların engellenmesi için çok önemli. Ben ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne katıldım, düzenledim, gurur duyuyorum, ben yaptım. Bu bir suçsa ben bunu işledim, deliller eksik değil, benim savunmam bunun bir suç olmadığıdır. Bu insanların 2 yıl boyunca yargılanması bile hak ihlalidir. Biz bu davanın nasıl sonuçlanacağını bilmediğimiz için halen gergin ve mutsuzuz iki senedir. Bu mahkemeden çıkan karar bundan sonraki onur yürüyüşlerine yönelik saldırıların engellenmesi için çok önemli. Ben ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne katıldım, düzenledim, gurur duyuyorum, ben yaptım. Bu bir suçsa ben bunu işledim, deliller eksik değil, benim savunmam bunun bir suç olmadığıdır.

Af Örgütü: Bu zafer gerekli bile olmamalıydı

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muižnieks ise yaptığı yazılı açıklamada dava kararını olumlu olarak değerlendirdi.

Muižnieks, "ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne katılanların tamamının beraat etmesi memnuniyet verici ancak bu zafer gerekli bile olmamalıydı" dedi.