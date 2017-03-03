“Ötekileştirmeyen Tıp Eğitimi” gönüllülerini arıyor!

“Ötekileştirmeyen Tıp Eğitimi” projesi, hikayelerini anlatacak LGBTİ+'larla birlikte kamusal alanla buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi LGBTİ+ Çalışmaları Topluluğu Arcus Lgbti'nin de içinde olduğu “Ötekileştirmeyen Tıp Eğitimi” projesi, hikayelerini anlatacak LGBTİ+'larla birlikte kamusal alanla buluşmaya hazırlanıyor.

Tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinde karşılaşılan LGBTİ+ fobik ve ayrımcılıkların fikrin temelini oluşturduğu projenin odak noktasında LGBTİ+'lar ve HIV'le yaşayan kişilerin sağlık hizmeti alırken uğradığı hak ihlalleri yer alıyor. Bu ihlallerin anlatılması ve yaygınlaştırılmasının, daha eşitlikçi bir hekimlik anlayışının inşasına katkı sunacağı öngörülüyor.

Arcus LGBTİ+'nın da bileşeni olduğu proje, İstanbul Üniversitesi (Çapa) Tıp Fakültesi ve iki ayrı vakıf üniversitesinin tıp fakültelerinde başladı. Okullardaki gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen eğitimle her fakültede işlenen müfredat analiz edildi, homo/bi/transfobik tutumları ölçmek için odak grup görüşmeleri yapıldı. Yaklaşık 1 yıl sürmesi planlanan projenin son ayağını da belgesel çekimi oluşturuyor.

“Başka bir sağlık hizmeti mümkün” diyebilmek için ses verin!

Belgesel çekimine katılmak isteyen LGBTİ+'lardan sağlık hizmetinde karşılaştıkları iyi/kötü, yapıcı/yıkıcı uygulamaları ve konuyla ilgili önerilerini paylaşması bekleniyor. Kamuoyuyla ve özellikle sağlık çalışanları ile öğrencilerle paylaşılması planlanan belgeselin sağlık hizmetinin dönüşmesine zemin hazırlayacağı öngörülüyor.

Arcus LGBTİ+'nın sosyal medya hesabından belgesel çekimine dair yaptığı çağrı ise şöyle:

“Geçen yıldan beri Ötekileştirmeyen Tıp Eğitimi adlı bir proje yürütülüyor. Projenin amacı LGBTİ+ kişilerin sağlık hizmeti alırken cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden ötürü yaşadıkları hak ihlalleri, ayrımcılık ve yanlış uygulamalara dikkat çekerek eşitlikçi ve ulaşılabilir tıp eğitimi ve hekimliğin inşasında önayak olmak.

Biz de İstanbul Tıp Fakültesi Arcus LGBTİ+ Çalışmaları Topluluğu olarak projenin bileşenlerindeniz.”

“Geldiğimiz aşamada sağlık hizmeti alırken deneyimlediğiniz iyi/kötü hekimlik, yapıcı/yıkıcı uygulama ve yaklaşım örneklerini ve eğer varsa önerilerinizi filme kaydetmeyi ardından bu kaydı mümkün oldukça fazla sağlık çalışanı ve öğrencisiyle paylaşmayı planlıyoruz. Bunun için deneyim aktarımı yapacak, görünürlük kaygısı olmayan LGBTİ+ gönüllülere ihtiyacımız var. Gönüllülerin dilinden kendi deneyim ve önerilerinin aktarımı bu çalışmanın dönüştürücü gücünü arttıracağından en önemli ve etkili aşamasını oluşturuyor.”

“Heteronormatif, cisseksist, fobik, tektipleştirici, ötekileştirici sağlık uygulamaları ve çalışanlarına karşı “başka bir sağlık hizmeti mümkün” diyebilmek için ses verin! : )”