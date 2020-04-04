Özçelik, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için korona virüse karşı mücadeleyi seramiğe yansıttı

Özçelik; “Başımıza birçok şey gelecek. Geldi!..Sanat ve sanatçı bunları her zaman anlatmaya, farkındalık yaratmaya devam edecek”

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılarda salgını ve mücadeleyi çeşitli sanat dallarıyla yansıtmayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Hüseyin Özçelik, sıra dışı günlerin yaşandığını, Sanatın ve sanatçının bunları her zaman anlatmaya, farkındalık yaratmaya devam edeceğini vurguladı.

Seramik sanatçısı Hüseyin Özçelik şunları söyledi;

“Sıra dışı günler…

Bir çocukçasına ayaklarımızın yere basmadığı, sonsuz bir yaşam olacakmış gibi hisettiğimiz ve de öyle yaşadığımız günler birer birer geride kalıyor…

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Sonsuz bir karanlığın orta yerinde bir küreye yapışan mavi korumalı bir kuşak dünyamız…

Her şey düzenli, dengeli ve sıralı…

Ve bu düzeni bozuyoruz, bozduk… mavi kuşak yok oluyor…

Korunamayacağız… böyle giderse,

Başımıza birçok şey gelecek.

Geldi!..

Sanat ve sanatçı bunları her zaman anlatmaya, farkındalık yaratmaya devam edecek…

Yolumuzdan dönmeyeceğiz…” dizeleriyle duygularını ifade etti.

Hüseyin Özçelik kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden 1989 yılında Lisans,1993 ‘de Yüksek Lisans, 1998’de Sanatta Yeterlik aldı. Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası karma sergiye katılan sanatçı çeşitli ödüller kazandı.

Ödüller arasında; 1997 Devlet Resim Heykel Sergisi Seramik Başarı Ödülü, 1999 Rusya Orient Sanat Müzesi Onur Madalyası, 2001 Devlet Resim Heykel Sergisi Seramik Başarı Ödülü, 2005 Hırvatistan 2. Vazo Trienali Altın Plaket Ödülü, 2016 Ankara Sanat Kurumu Yılın Sanatçısı Ödülü sayılabilir.

Yurt içinde 100’ ün üzerinde Duvar Panosu Uygulaması yapmış, Yurt Dışında KKTC’de Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Güney Kore’de Uluslararası Macsabal Müzesi için ve Libya ‘da Duvar Panosu Uygulamaları yapmıştır.

Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.