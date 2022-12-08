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Özer: Çok amaçlı spor tesisi kuracağız

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UBP’nin Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, Mesarya’da alternatif spor faaliyetlerinin yapılabilmesine olanak sağlayacak çok amaçlı spor tesisleri kuracakları sözünü verdi
Özer: Çok amaçlı spor tesisi kuracağız

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının en önemli yolunun spor olduğunu kaydetti. Özer, Mesarya Bölgesi’nde sporun daha çok futbol üzerine odaklanıldığına dikkat çekerek, bunun farklı branşlarla desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Paydaşlarımızdan bir tanesi de spor kulüplerimiz ama en büyük problemlerimizden bir tanesi de alternatif spor faaliyetlerinin olmamasıdır” diyen Özer, Başkan seçildiği zaman bu konuya ağırlık vereceğini belirtti.

Mesarya’da bir çocuğun hentbol oynamak için Gazimağusa’ya ya da Lefkoşa’ya gitmek zorunda olduğunu belirten Kürşat Özer, “Çocuk, futbolda iyiyse oynayabiliyor. Çocuk, futbolu sevmiyor ya da futbolda iyi değilse sporun dışında kalıyor, kendini kötü hissediyor” diyerek bu konuda yerel yöntimin inisiyatif üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Özer sözlerine şöyle devam etti:

“Alt yapılarda yıllarca çocuklarla birebir irtibat halinde antrenörlük yaptım. Bana göre her çocuk yeteneklidir önemli olan o çocuğun yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfedebilmektir. O nedenle, çok amaçlı bir spor tesislerine ihtiyacımız vardır. Biz derslerimizi iyi çalıştık. Bu konuda projemiz hazırdır. Göreve geldiğimiz zaman bu tesislerin kurulmasını sağlayacağız.”

 

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