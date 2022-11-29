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Papa Francis’in saati açık artırmada… 100 bin dolar bekleniyor

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Papa Francis'in saati eğitim bursu için artırmaya çıktı. Saat için müzayede evi 100 bin dolar bekliyor.Chicago’daki Rago/Wright isimli müzayede evi, her biri bir zamanlar birbirinden ünlü ismin bileklerine takılan 49 farklı saatten oluşan bir koleksiyonu
Papa Francis’in saati açık artırmada… 100 bin dolar bekleniyor

Chicago’daki Rago/Wright isimli müzayede evi, her biri bir zamanlar birbirinden ünlü ismin bileklerine takılan 49 farklı saatten oluşan bir koleksiyonu satışa sundu. Koleksiyondaki saatlerden biri de Papa Francis’e aitti.

Saat, orijinal kutusuyla birlikte sunuluyor. Beyaz kadranı olan, siyah plastikten oluşan Swatch saat son derece sade bir tasarıma sahip. 2013’te Katolik Kilisesi’nin başına geçtiğinden beri, Papa birçok kez bu saati takarken de görüldü.

Müzayede evi, böylesine eşsiz bir parçanın 10 bin ila 100 bin dolar arasında satılacağını tahmin ediyor.

Papa Francis’in saati, Brian LaViolette Burs Vakfı’nı destekleyen Once Upon a Time Watch Project’te satılan pek çok saatten yalnızca biri.

LaViolette, Wisconsinli bir lise öğrencisiydi ve 1992’de bir kazada trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Ailesi de dünya çapındaki yoksul çocukların kaliteli eğitim almasına yardımcı olmak için bir vakıf kurdu. Vakıf, kurulduğu günden bu yana yaklaşık bin kişiye burs verdi.

LaViolette’in bir arkadaşı da rahip oldu ve Papa ile temasa geçmenin bir yolunu buldu. Papayı müzayedeye katılmaya ikna etmesi altı aydan fazla sürdü, ancak sonunda Papa, saatini bağışlamayı kabul etti.

Saati alan kişiye ayrıca Papa Francis’in kişisel sekreteri Fabio Salerno tarafından imzalanmış ve saatin orijinal olduğunu belirten bir mektup da verilecek.

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